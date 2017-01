Morawiecki: Budżet na 2017 rok budżetem nadziei

reklama

Wicepremier, minister rozwoju oraz finansów określił budżet na 2017 rok jako budżet nadziei.

Jak stwierdził Morawiecki na konferencji w Kancelarii Prezes Rady Ministrów, budżet ma służyć przede wszystkim ludziom:

„Przed nami najważniejsze zadania związane z tym, żeby z jednej strony utrzymać stabilność makroekonomiczną, a z drugiej przyczynić się do wzmocnienia wzrostu gospodarczego, ale takiego, który służy ludziom i jakkolwiek brzmiałoby dziwnie, to my tak patrzymy na gospodarkę i budżet, na rozwój. On ma służyć przede wszystkim ludziom, rodzinom, ma być prospołeczny i taki jest nasz budżet".

Jak dodawał:

"Jak stawiam sobie i przyjmuję te najważniejsze zadania w 2017 roku, to one mają zabezpieczyć środki na realizację wszystkich programów społecznych, prorodzinnych i prozwojowych. To właśnie taki budżet nadziei, który powoduje, że wiele osób jest skonsternowanych, bo jak to jest możliwe? Przecież te 40 mld przekazaliśmy, lwia część to 500+ i Mieszkanie+, 75+, programy związane z restrukturyzacją różnych sektorów i jednocześnie utrzymamy w ryzach deficyt w granicach 3%. To właśnie nasze podstawowe zadanie”.

23.01.2017, 15:20