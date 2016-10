Morawiecki: Będą środki na obniżenie wieku emerytalnego

reklama

Minister Rozwoju oraz Finansów stwierdził w rozmowie w TVN24, że środki, które pokryją cel obniżenia wieku emerytalnego, zostaną pozyskane z uszczelnionych podatków.

Jak mówił Mateusz Morawiecki:

"Od jesieni przyszłego roku to obniżenie wieku emerytalnego nie będzie jeszcze kosztowało tak dużo, natomiast te środki są założone w budżecie i będziemy mieli na to pokrycie z uszczelnionych podatków" – mówił Mateusz Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Jeden na jeden” TVN24.

Jak dodawał, jest "zakochany" w budżecie proponowanym przez PiS. Stwierdził, że jest ambitny, ale rozsądny:

"Zanurzyłem się w tym budżecie [na 2017 rok] i jestem w nim zakochany. Jak się w czymś zakocha, to wszystko potem bardzo łatwo idzie. To nie ślepa miłość, to miłość odwzajemniona. Tam wszystko zostało bardzo dobrze sprawdzone. Na 2017 rok mamy budżet stabilny, bardzo rozsądny, aczkolwiek bardzo, bardzo ambitny, który jest budżetem nadziei dla ludzi" – mówił Mateusz Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Jeden na jeden” TVN24. Minister rozwoju i finansów dodał, że to wspólny budżet – jego i Pawła Szałamachy.

