Morawiecki: Albo Wałęsa powie prawdę, albo zmienić nazwę lotniska w Gdańsku

Fot: YouTube/Młodzież Kontra reklama

Kornel Morawiecki odniósł się do projektów zmiany nazwy lotniska w Gdańsku, które miałoby być pozbawione Lecha Wałęsy jako patrona. "Jeżeli Lech Wałęsa nie powie prawdy, to powinno się zmienić nazwę lotniska w Gdańsku" - powiedział Morawiecki.

Kornel Morawiecki powiedział jasno, że chociaż "Lech Wałęsa jest symbolicznym człowiekiem Solidarności, symbolem Polski", to rzeczą smutną jest, iż nie mówi prawdy.

Morawiecki odniósł się do projektu, który Komitet Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r. wystosował tydzień temu do prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło i Sejmu RP, aby zmienić nazwę portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Morawiecki stwierdził: "Jeżeli Lech Wałęsa nie powie prawdy, to powinno się zmienić nazwę lotniska w Gdańsku. To jest coś nie w porządku, nie można kłamać wiecznie". Dodał również, że chociaż Wałęsa to sumbol walki, to prawda jest większym symbolem i od tego, czy przyzna się do do prawdy o sobie powinna zależeć zmiana nazwy portu lotniczego w Gdańsku.

krp/RMF FM, Fronda.pl

21.02.2017, 10:58