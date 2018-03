Morawiecki: 500+ to program na długie, długie lata. PiS to gwarantuje

,,Program Rodzina 500 plus będzie w kolejnych latach stałą, kluczową częścią naszego programu społecznego'' - zadeklarował dziś premier Mateusz Morawiecki. Na spotkaniu z mieszkańcami gminy Radymno powiedział, że ambicą PiS jest ,,zapewnienie ludziom spokojnego życia dla całych rodzin'', a program 500 odbudowuje po prostu godność.



,,Wygrywamy wojnę z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi, i tych kilkadziesiąt miliardów złotych odzyskanych przekazaliśmy na program 500 plus i inne programy społeczne. Czyli dzisiaj mogę powiedzieć, że to, co rząd PiS zrobił, to przede wszystkim zapewnienie spokojnego, bezpiecznego finansowania programu 500 plus - tak żeby ten program był stałym elementem na najbliższe wiele lat'' - mówił Morawiecki.



,,Dzięki programowi 500 plus, rodzice mogą wysłać dzieci na różne zajęcia pozalekcyjne, co jest dla mnie największą wartością'' - dodawał.