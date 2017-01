Moore: Trump już zrobił więcej dla gospodarki niż Obama

reklama

Amerykański ekonomista Stephen Moore ocenił, że Donald Trump w ciągu tygodnia prezydentury zrobił więcej dla amerykańskiej gospodarki, niż Barack Obama przez ostatnie 8 lat.

Kilka dni temu opublikowano oficjalne dane dotyczące wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych w ostatnim roku. W czwartym kwartale roku 2016 wzrost ten wyniósł jedynie 1,9 proc., co jest wynikiem bardzo słabym w porównaniu do prognozowanych 2,2 proc. Łącznie w ubiegłym roku PKB wyniosło jedynie 1,6 proc., co jest najsłabszym wynikiem od czterech lat.

Według Moore'a tak złe wyniki PKB to efekt długoletniej tendencji, która rozwijała się za prezydentury Baracka Obamy.

Ekonomista bardzo krytycznie ocenia politykę byłego prezydenta dotyczącą gospodarki i wskazuje na złą sytuację na amerykańskim rynku pracy:

"Nie widzieliśmy wzrostu liczby miejsc pracy, mieliśmy 90 milionów ludzi bez pracy. Kreowaliśmy miejsca pracy, ale nie tworzymy dobrych miejsc pracy" - stwierdził Moore.

Jednocześnie Moore wyraża wielki optymizm w związku z rządami Donalda Trumpa. Nowy prezydent stawia sobie za cel podwojenie wzrostu gospodarczego. Planuje cięcia podatków, program stymulacyjny, a także zwiększe wydatków infranstrukturalnych.

"To niesamowite co wydarzyło się w ciągu ostatnich 72 godzin. Trump zrobił więcej dla gospodarki w swoim pierwszym tygodniu w biurze niż Barack Obama w ciągu ośmiu lat" - powiedział ekonomista.

