MON wybrało mały samolot dla VIP. Francuzi znów nie zarobią

reklama

Antoni Macierewicz, źr. youtube.com reklama

Minister Bartosz Kownacki potwierdził poranną informację, ujawnioną przez ministra Antoniego Macierewicza o wyborze małych samolotów dla VIP-ów. Wszystko wskazuje na to, że będą to 16-miejscowe samoloty Guldstream G550, produkowane przez amerykańska firmę Gulfstream Aerospace Corporation.

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych, przetargu odpadła firma francuska.

Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuuje realizację przetargów na zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Do przetargu na maszyny mniejsze, przeznaczonych do przewozu kilkunastu osób, z zasięgiem nie mniejszym niż 5000 km, stanęły dwie firmy: francuski Dassault Aviation z 16-miejscowym samolotem Falcon 7X oraz amerykański Gulfstream Aerospace Corporation (której właścicielem jest General Dynamics Corporation) również z 16-miejscowym G550.

„Jeżeli chodzi o małe samoloty, to postępowanie jest na końcowym etapie. Zgłosiło się dwóch oferentów, przy czym jeden z tych oferentów nie spełniał wymogów formalnych - to był francuski oferent. Drugi wszystkie wymogi formalne spełnia - to jest samolot Gulfstream G550, produkowany przez General Dynamics”

- oświadczył podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister MON Bartosz Kownacki.

Zaplanowany budżet na maszyny mniejsze wynosi 430 mln zł. Oferta Amerykanów jest wyższa o 10 milionów, dlatego przedstawiciele ministerstwa prowadzą jeszcze rozmowy w tej sprawie.

MON prowadzi również drugi przetarg na samoloty średniej wielkości. Jak do tej pory zgłosiły się cztery firmy: Lufthansa Technik AG z Niemiec wspólnie z Glomex MS s.r.o. z Czech, amerykański Boeing, polska spółka Megmar Logistics & Consulting oraz wspólnie słowacka Aerospace International Group s.r.o i "ASSA-POLAND" Zdzisław Kondrat.

LDD/rmf24.pl, Fronda.pl

21.10.2016, 13:57