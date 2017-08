MON ostro odpowiada 'Polityce': To próba pogorszenia naszych relacji z USA!

MON na swojej stronie zamieściło oświadczenie, w którym odpowiada na artykuł w POLITYCE, pt. „Polska stawia ultimatum Amerykanom. Chodzi o Patrioty”. Poniżej zamieszczamy pełną treść oświadczenia.

„Polska od grudnia 2015 roku realizuje proces pozyskania przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu - WISŁA. Należy podkreślić, że Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje postępowanie zgodnie z przepisami prawa: procedurą opisaną w ustawie offsetowej i założeniami gwarantującymi realizację polskiego interesu narodowego. Założenia te dotyczą między innymi konieczności pozyskania kluczowych technologii w ramach umowy offsetowej. Korzystna decyzja w tej sprawie została przyjęta w memorandum podpisanym przez przedstawicieli MON i Departamentu Obrony USA. Przywołany w „Polityce” list wiceministra MON jedynie potwierdza rozstrzygnięcie zawarte w memorandum.

Nie zmienia to faktu, że upublicznienie tendencyjnie dobranych fragmentów wewnętrznej korespondencji między rządami Polski i USA jest próbą pogorszenia wyjątkowo dobrych relacji między naszymi państwami. Pozyskanie kluczowych technologii w ramach umowy offsetowej leży w interesie polskich sił zbrojnych, polskiego przemysłu obronnego i interesie bezpieczeństwa naszego kraju. Publikacja „Polityki" i wypowiedź posła PO Tomasza Siemoniaka zmierzają do utrudnienia negocjacji a może nawet do zerwania tego korzystnego dla Polski kontraktu.

Strona polska zapewnia, że będzie kontynuowała negocjacje w duchu obopólnego zrozumienia oraz bardzo dobrej atmosfery, czego wyznacznikiem była między innymi wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce oraz podpisanie memorandum na szczeblu rządowym. MON potwierdza gotowość podpisania I etapu umowy określonej w memorandum do końca 2017 roku. Podpisanie etapu drugiego nastąpić ma do 2018 roku."

