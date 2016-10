MON odwołało szefa Akademii Obrony NATO

reklama

Wczoraj wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało na swojej stronie internetowej o odwołaniu byłego szefa WSI, gen. dyw. Janusza Bojarskiego ze stanowiska komendanta Akademii Obrony NATO w Rzymie.

Pełniąca obowiązki rzecznika MON Katarzyna Jakubowska napisała w oświadczeniu, że gen. Bojarski został również wezwany do kraju, aby złożyć wyjaśnienia "w sprawach wykazanych przez Żandarmerię Wojskową, a dotyczących nieprawidłowości".



Odwołany komendant Akademii Obrony NATO pozostanie w rezerwie kadrowej ministra obrony do czasu kolejnych decyzji.



Janusz Bojarski od 5 listopada 2004 do 6 grudnia 2004 oraz od 14 grudnia 2005 do 1 stycznia 2006 pełnił funkcję szefa zlikwidowanych w 2007 r. WSI. Od grudnia 2007 pracował w MON jako dyrektor Departamentu Kadr. Pracując w resorcie obrony, blokował pośmiertny awans zamordowanego przez UB kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.



Od 2014 r. generał kierował Akademią Obrony NATO w Rzymie. Poprzednio, od 2010 r. zajmował stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli.





