MON nie ma nic do ukrycia, PO dostanie dokumenty dot. śmigłowców

reklama

Fot. Dmitry A. Mottl via Wikipedia, CC 0 reklama

Kierownictwo resortu obrony udostępni posłom Platformy Obywatelskiej dokumentację w sprawie przetargu na śmigłowce. Wiceszef MON Michał Dworczyk poinformował w TVP Info, że spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 13:00.

Grupa parlamentarzystów PO chce zapoznać się z dokumentacją, dotyczącą unieważnionego w ubiegłym roku przetargu na dostawę śmigłowców od francuskiego koncernu Airbus Helicopters. Wiceminister obrony narodowej podkreślił, że resort udostępni wszystkie dokumenty, o które poprosili parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Jak dodał, Ministerstwo Obrony Narodowej nie ma nic do ukrycia.

Wiceminister Dworczyk dodał, że zarówno kierownictwo resortu obrony, jak i premier Beata Szydło kilkakrotnie tłumaczyli, dlaczego negocjacje offsetowe z Francuzami zakończyły się niepowodzeniem. Minister nie zgodził się również ze stwierdzeniem polityków Platformy, że rozmowy zerwano pod wpływem działań byłego szefa podkomisji smoleńskiej, Wacława Berczyńskiego. Tłumaczył, że negocjacje zostały zakończone, ponieważ strona francuska nie wywiązała się z offsetu.

Wiceszef MON powiedział, że na początku Francuzi składali deklaracje i obietnice, między innymi dotyczące budowy fabryki prochu w Pionkach. Jego zdaniem jednak, gdy Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach w 2015 roku zaczęło weryfikować te obietnice, strona francuska się z nich wycofała.

Doktor Wacław Berczyński w jednym z wywiadów prasowych powiedział, że to on "wykończył Caracale". Resort obrony zaprzeczył, że były szef podkomisji smoleńskiej uczestniczył w negocjacjach z Francuzami i miał wgląd w dokumentację offsetową. Politycy Platformy po ukazaniu się wywiadu mówili, że sprawą wypowiedzi Berczyńskiego powinna zająć się prokuratura. Domagali się też wglądu w dokumentację w Ministerstwie Obrony. Grupa posłów PO do resortu próbowała wejść już w ubiegłym tygodniu. Z uwagi na nieobecność ministra Antoniego Macierewicza spotkanie przesunięto.

dam/IAR

4.05.2017, 9:25