MON dąży do kompromisu z BBN

W poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że minister Antoni Macierewicz przesłał szefowi BBN, Pawłowi Solochowi nową propozycję organizacji "Systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP".

Resort podkreśla w komunikacie, że celem modyfikacji jest usunięcie punktów dyskusyjnych między MON a BBN.

"Nowa propozycja jeszcze wyraźniej, zgodnie z wyborczymi zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy kładzie nacisk na przywrócenie, skupionej w ręku szefa Sztabu Generalnego WP, jednolitości i hierarchiczności systemu dowodzenia, przy możliwie prostych rozwiązaniach organizacyjnych"- napisano w komunikacie ministerstwa. MON podkreśla, że propozycja umożliwia zarówno prowadzenie połączonych operacji, jak i połączonego szkolenia w czasie pokoju. Jak głosi komunikat resortu, relacje szefa Sztabu Generalnego WP z podlegającymi mu Inspektoratem Szkolenia i Dowodzenia i Inspektoratem Wsparcia zostaną zarysowane w bardziej klarowny sposób.

"Dzięki temu, wprowadzona modyfikacja usuwa punkty dyskusyjne pomiędzy MON i BBN i daje pole manewru do decyzji Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, przy zachowaniu konstytucyjnej i ustawowej roli ministra obrony narodowej do wypracowania rozwiązań w dziedzinie obronności"- podkreśla MON. Resort zakłada również przywrócenie Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Zastępca szefa BBN, Dariusz Gwizdała potwierdził w rozmowie z PAP, że propozycje MON wpłynęły do Biura.

"Propozycje te będą poddane analizie. Mam nadzieję, że nie będą to zmiany jedynie kosmetyczne, a faktycznie zmierzające do zapewnienia warunków do prowadzenia połączonych operacji i połączonego szkolenia, co od początku było postulowane przez BBN"- ocenił Gwizdała. Wiceszef BBN wyraził satysfakcję, że resort obrony chce dążyć do kompromisu.

yenn/PAP, Fronda.pl