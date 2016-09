Módlmy się za Ojczyznę i cay Naród za wstawiennictwem Bł. s. Bernardyny Jabłońskiej

reklama

Bernardyna Maria Jabłońska CSAPI − polska zakonnica katolicka, albertynka, błogosławiona Kościoła katolickiego, dziewica i duchowa córka św. Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia

Modlitwa

Błogosławiona Siostro Bernardyno, Twojemu wstawiennictwu polecamy naszą Ojczyznę i cały Naród, by trwał w wierności Bogu i Kościołowi świętemu. Upraszaj trwałość i świętość polskich rodzin. Módl się za młodzież i dzieci, by wzrastały w łasce u Boga i ludzi, a nie ulegały złym wpływom i zgorszeniu.

Panie Jezu Chryste, któryś raczył ukształtować serce błogosławionej Siostry Bernardyny na wzór Twego Boskiego Serca, pełnego miłości i dobroci, i dałeś jej wielką wrażliwość na ludzkie potrzeby, głód i cierpienia, za jej wstawiennictwem, udziel mi łaski ............................., o którą w tej nowennie pokornie Cię proszę.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

W. Błogosławiona Siostro Bernardyno.

O. Módl się za nami!

Modlitwy i myśli

O Jezu! Dawco łask, proszę Cię przez Twoje życie i wszystkie cierpienia, daj mi tę łaskę, dla chwały Twojej, żebym Ci była wierną na zawsze.

*

Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości i boskich łez, a szczególniej Jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich naszych. Cierpienie i trud ustają, a miłosierdzie idzie dalej.

*

Chciałabym zadość czynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych. Ból bliźnich moich jest mym.

*

Jezu, niech nie żyję dla siebie - rozlej mą duszę na wszystkie doliny nędzy ludzkiej. Napełnij ją swoją dobrocią i miłosierdziem, i daj mi łaskę, abym Twą dobrocią i miłosierdziem zastąpiła Cię tu, na tej łez dolinie, czyniąc wszystkim dobrze.

*

O Boże, usiadłabym nad wodą płynącą i myślałabym wiecznie: Bóg! Umysł się zwróci w jedną stronę i patrzy - jakby Bóg i Bóg, i wiecznie Bóg.

*

Niech Cię, o Boże, uwielbiają dzieła rąk Twoich w niebie, na ziemi, w piekle i wszędzie, gdzie pełni się Twa wola - a pełni się wszędzie.

*

Dzieła rąk wielkiego Boga oddają Mu wieczną chwałę.

*

Za wszystko, co uczynił Bóg nasz, niech będzie uwielbiony wiecznie.

*

Uwielbiam Cię, o Boże, w szumie wiatru, w mgłach ciemnych porannych i w zapadającym zmroku. Uwielbiam Cię po czasy dni naszych i dni Twoich. Uwielbiam i błogosławię wśród utrapień dnia każdego i każdej godziny. Bądź uwielbion Wielki, Nieskończony i Niepojęty! Uwielbiam i błogosławię Cię, kocham i oddaję się Tobie o Ty, Najświętszy! którego nie znam i nie pojmuję.

*

Morze, to obraz serca mego żywy, Ma swoje burze, pogody, przypływy, A czasem perłę niezwykłej piękności, Kryje w tajonej swojej głębokości.

*

Jego Boska wszechmoc i piękność napełniają ziemię.

*

Tyś Królem mej duszy, a mój cel jedyny podobać Ci się i być Twą palącą się ofiarą.

*

Jeżeli nic nie możemy zrobić dla Niego, to choć kochajmy, jak umiemy.

*

Jezus mnie stworzył, Jezus mnie uświęca, Jezus mnie zbawi.

*

Kochać Boga, być ciągle Nim zajętą to cel mojego życia.

*

Jezus jest dla mnie wszystkim - dla Niego żyję - dla Niego umrę.

*

Życie całe - noce i dnie uwielbiałabym Pana Boga.

*

Bóg! I Bóg ! sam tylko Bóg! Na zawsze!

*

W Bogu żyć i tylko w Bogu zanurzyć się i zniknąć na zawsze.

*

Bóg sam, Bóg na zawsze, Bóg na wieki - to moje życie.

*

Niech każdy wschód słońca i zachód opowiada Twą wielkość.

*

O Jezu!...daj nam łaski, daj miłość, daj nam oglądać Ciebie.

*

Moja miłość - Jezus i On sam na zawsze.

22.09.2016, 6:45