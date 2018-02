Módlmy się o trzeźwość narodu!

W niedzielę 11 lutego pod hasłem „Trzeźwość egzaminem z wolności” w Kościele w Polsce rozpocznie się 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Podczas Tygodnia zostanie ogłoszony Narodowy Program Trzeźwości.

Tegoroczna modlitwa w intencji trzeźwości Polaków (11-17 lutego) wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Hasło Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu „Trzeźwość egzaminem z wolności” nawiązuje do słów św. Jana Pawła II: „Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać”.

13 lutego na stronie internetowej Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości ukaże się tekst Narodowego Programu Trzeźwości. Program ten zostanie zaprezentowany w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 16 lutego. To jeden z owoców ubiegłorocznego Narodowego Kongresu Trzeźwości. „Ten dokument może być cennym drogowskazem dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed zniewoleniem i cierpieniem tak wielu rodaków. Od naszej otwartości i odpowiedzialności zależy, jak przyjmiemy Narodowy Program Trzeźwości i jak będziemy go realizować” – wyjaśniają członkowie Zespołu, zachęcając do modlitwy w intencji realizacji Programu.

Jak podaje Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, sto lat temu spożycie alkoholu przez Polaków wynosiło od 1 do maksymalnie 3 litrów na osobę. Współczesne wskaźniki mówią o spożyciu 10 litrów czystego spirytusu przez statystycznego Polaka rocznie. Aż około miliona osób jest uzależnionych od alkoholu, a dwa do trzech milionów osób regularnie się upija. „Jeśli nasz naród pragnie być prawdziwie wolny, musi porzucić drogę pijaństwa i wejść na drogą trzeźwości. Trzeźwość bowiem jest fundamentem prawdziwej wolności naszej Ojczyzny” – podkreślają członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu to jedna z inicjatyw związana z upowszechnianiem trzeźwości. Rozpoczyna się co roku w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Ma zachęcić do umiarkowania podczas karnawałowych zabaw oraz do podjęcia postanowień abstynencji, np. w czasie Wielkiego Postu. W tym czasie w parafiach wykładane są często księgi trzeźwości, do których można wpisać swój dar abstynencji, zwłaszcza podjętej z miłości do bliźnich pogrążonych w nałogach. Każdy dzień Tygodnia Modlitw ma szczególną intencję, a także swojego patrona, którego życie może być wzorem dla nas współczesnych ludzi. W tym roku są to kolejno: kard. Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Michał Sopoćko, Brat Albert Chmielowski, o. Honorat Koźmiński, Stanisław Kostka i ks. Piotr Skarga.

dam/episkopat.pl