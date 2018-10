Modlitwy do bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Poniższe modlitwy zostały opracowane przez Gabriela Bartoszewskiego OFMCap i zatwierdzone przez Kurię Warszawską Metropolitalną.





MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA WSTAWIENNICTWEM

BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego

Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi

sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do

przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa

na drodze krzyżowej.

Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go

pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet

świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ......., o którą z ufnością Ciebie proszę.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

MODLITWA WSTĘPNA

Boże jedynie dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa,

Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie

Błogosławionego księdza Jerzego, abym dostąpił łaski, o którą proszę……. (przedstawić swoje prośby).

Błogosławiony Księże Jerzy, Ciebie proszę o wstawiennictwo u Boga i Ojca naszego, abym został

wysłuchany w mojej potrzebie.

DZIEŃ I. DUCH ŚWIĘTY

Błogosławiony Ksiądz Jerzy nauczał: W dniu Zesłania Ducha Świętego zostało zawarte nowe

przymierze przez Jezusa z Nowym Ludem Bożym, z Kościołem. Zostało ono wysłużone przez mękę, śmierć

i zmartwychwstanie Chrystusa (Dotknięcie Boga, s. 62).

Duch Święty pozostaje naszym Rzecznikiem i Obrońcą. Dlatego razem z błogosławionym księdzem

Jerzym modlę się do Ducha Pocieszyciela o siłę do walki z narastającymi przeciwnościami. Księże Jerzy,

uproś mi u Ducha Świętego łaskę, o którą proszę........, abym wzrastał w miłości i pozostał wiernym synem

Kościoła.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ II. KOŚCIÓŁ

Błogosławiony Ksiądz Jerzy dzielił się swoimi kapłańskimi przeżyciami: Matką dla nas jest Kościół

Chrystusowy. Spotkania z Nim to ciągłe dolewanie oliwy do lampki naszego życia duchowego, to ciągła

dbałość o to, byśmy byli wartościową solą życia, które, czy chcemy tego, czy nie chcemy, prowadzi do

spotkania w Bogu (Dotknięcie Boga, s. 69).

Boże i Ojcze, przed Kościołem trzeciego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wezwań

współczesnego świata. Pomóż, proszę, wszystkim chrześcijanom tego pokolenia wypłynąć na głębię

prawdy, dobra i piękna. Błogosławiony Księże Jerzy, który całym sercem miłowałeś Kościół jako swoją

Matkę, uproś mi łaskę......., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu…

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.2

DZIEŃ III. EWANGELIA

Największą siłą Ewangelii – jak uczył błogosławiony Ksiądz Jerzy – był zawarty w niej osobisty

przykład Chrystusa, który głosił prawdę i za prawdę umarł. Chrześcijanin to człowiek, który postępuje na

Jezusowy wzór. I niczego nie udaje (Dotknięcie Boga, s. 74). Właśnie Jezus czyni jakby czułą przestrzeń, w

której możemy zdobyć się na przyjęcie Bożego słowa, Bożej zachęty do czynienia dobra i unikania zła. Żyć

Ewangelią to przede wszystkim przyjąć tajemnicę Bożej prawdy i nią żyć.

Błogosławiony księże Jerzy, męczenniku, który budowałeś prawdziwie ewangeliczną wspólnotę

wiernych i tak wiele wycierpiałeś, wyjednaj mi u Pana łaskę ........., o którą wytrwale proszę, bym pozostał

wierny Chrystusowi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ IV. CIERPIENIE

Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: Chrystus umiera na krzyżu za całą ludzkość, pokonuje śmierć i

otwiera drogę do zmartwychwstania. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe

w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. (...) I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze

osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzać do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeśli łączymy je

z Chrystusem (Homilia z 26.09.1982 r.).

Boże, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego daj mi siłę ducha, bym cierpliwie znosił

doświadczenia życia, które każdego dnia mnie spotykają. Jezus wypala do szczętu nasze słabości, jak

wypalił męczeńską łaską życie Księdza Jerzego Popiełuszki, którego Kościół ukazał w chwale ołtarzy.

Proszę Cię o wyjednanie mi łaski.......... i pragnę naśladować twoją wierność Chrystusowi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ V. PRAWDA

Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w

prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa [Bogu] na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i

upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć (Kazanie z

31.10.1982).

Błogosławiony Kapłanie, sługo Chrystusa, Ty w nauczaniu wskazywałeś, że On jest Prawdą i

wytrwale nawoływałeś ludzi do życia w prawdzie, a ukazywałeś niebezpieczeństwa fałszu i kłamstwa. Módl

się za mną, gdy błagam o łaskę......., abym na co dzień żył w prawdzie i by moje codzienne życie było

przepojone prawdą.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ VI. PRZEBACZENIE

Kościół przecie – podkreślał błogosławiony Ksiądz Jerzy – otrzymał od Chrystusa władzę leczenia

„chorób grzechu” poprzez sakrament pokuty (...), pozwalając za pośrednictwem kapłana nawiązywać na

nowo przyjaźń między nami a Bogiem (Dotknięcie Boga, s. 51). Niech więc ogarnia nas światło Bożej łaski,

abyśmy przyjmowali z nadzieją dary Jezusowej miłości.3

Panie, spraw byśmy stale byli nastawieni na przebaczanie bliźnim. Umocniony przykładem twojej

kapłańskiej wspaniałomyślności, błogosławiony Księże Jerzy, proszę Cię o wstawiennictwo w mojej intencji

......., którą ci przedkładam, abym przez życie szedł drogą przebaczenia.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ VII. SOLIDARNOŚĆ

Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk, zakorzeniona w

ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. To (...) nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest

zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei - z Bogiem (Kazanie z 28.08.1983 r.).

Boże, spraw, abyśmy byli solidarni w wierze i miłości, abyśmy potrafili pokonywać w sobie lęk i

odważnie służyć bliźnim, tworząc wspólnotę w Chrystusie.

Księże Jerzy, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością przyznawać się do tego, co

słuszne i prawdziwe oraz uproś mi łaskę....... o którą z ufnością proszę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ VIII. MĘCZEŃSTWO

Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła. (...) Ale chrześcijanin musi być

prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te

wartości musi odważnie się upominać dla siebie i dla innych – nauczał Błogosławiony Ksiądz Jerzy (Kazanie

z 27.05.1984 r.). Jego krwawa ofiara to wyznanie wiary w świętość Kościoła i najwyższy znak miłości do

Chrystusa.

Błogosławiony księże Jerzy, w twojej męczeńskiej śmierci odbiły się wszystkie bóle i cierpienia

współczesnych ci ludzi. Uproś nam u Ukrzyżowanego Chrystusa łaskę wierności do końca Bożemu prawu

miłości, a mnie wyjednaj łaskę ........, której tak bardzo pragnę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu…

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ IX. MARYJA

Błogosławiony Ksiądz Jerzy modlił się: Dziękuję Ci, o Matko, za wszystkich, którzy pozostają wierni

swemu sumieniu, którzy sami walczą ze słabością i umacniają innych. Dziękuję Ci, Matko, za wszystkich,

którzy nie dają się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężają dobrem (Różaniec w Bydgoszczy). Życie trzeba przeżyć

dobrze, bo jest tylko jedno.

Błogosławiony Księże Jerzy, uproś nam u Matki Najświętszej, Królowej Męczenników, byśmy mogli

zachować godność dzieci Bożych trwając w dobrym i wyjednaj łaskę......, o którą tak bardzo proszę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY

Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w ciele błogosławionego księdza Jerzego w

chwili jego śmierci. Dziękuję Ci za łaskę przeżycia tej nowenny dla dobra mej duszy i za otrzymane łaski.

Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano

prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, módl się za nami.

Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.

Wierny Świadku Ewangelii, módl się za nami.

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami.

Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.

Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.

Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.

Gorliwy w służbie ołtarza módl, się za nami.

Pragnący naśladować Świętych, módl się za nami.

Wierny głosowi powołania, módl się za nami.

Apostole godności człowieka, módl się za nami.

Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.

Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.

Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.

Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.

Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.

Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.

Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.

Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.

Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.

Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.

Okrutnie umęczony, módl się za nami.

Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.

Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.

Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.

W: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego

prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz

godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.