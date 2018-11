Modlitwa za kochankę męża/kochanka żony

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z wielkim bólem i raną zadaną mojemu sercu i naszej małżeńskiej jedności przez osobę trzecią, która wtargnęła w nasze małżeńskie przymierze. Pomóż mi z serca przebaczać codziennie mężowi i jego kochance (żonie i jej kochankowi) wszystkie krzywdy, jakie spotykają nas, mnie i nasze dzieci oraz rodzinę kochanki (kochanka). Poślij do naszych serc Ducha Św.

Uwolnij proszę, Panie Jezu, kochankę męża (kochanka żony) od uczuć skierowanych do mojego męża (mojej żony) i prowadzących do grzechu śmiertelnego. Uwolnij też mojego męża (moją żonę) od uczuć zakochania w kochance (kochanku) i na powrót napełnij jego (jej) serce miłością do mnie i do naszej rodziny, którą stworzyliśmy. Uzdrów mojego męża i kochankę (moją żonę i kochanka) z tej chorej relacji. Uzdrów każde z nich ze zranień, które wynieśli z początków życia i ze swojego dzieciństwa. Uwolnij od wszystkich obciążeń, których doświadczyli w młodości i życiu dorosłym. Nawróć serce kochanki męża (kochanka żony) do Siebie i pomóż jej (jemu) podjąć decyzję zostawienia mojego męża (mojej żony) i rozpoczęcia życia w łasce uświęcającej. Wlej w jego (jej) serce poczucie wartości i bezpieczeństwa, które bierze się z budowania relacji z Tobą. Napełnij jej (jego) serce miłością, której jej (jemu) brakowało, oraz pewnością, że Ty, Jezu, kochasz ją (jego) bezgranicznie. Pomóż jej (jemu) otworzyć się na szczere budowanie relacji z Tobą, wzmacniając jej (jego) wiarę. Daj jej (mu) dar wewnętrznego pokoju oraz wzmocnij cnotę sprawiedliwości i uczciwości. Pomóż jej (mu) znaleźć swoje miejsce w życiu, które Ty, Panie dla niej (niego) przewidziałeś od wieków, aby mogła ona (mógł on) osiągnąć wieczne zbawienie.