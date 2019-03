Modlitwa w intencji ochrony przed skutkami Karty LGBT+

M. 7.3.19 14:03

To jest wlasnie to wycie, o ktorym czesto pisze :)

Ile bedzie nawiedzonych na mszy? 100? W porywach szalu 500?



P.S. Pan Prezydent Trzaskowski juz kilka dni temu pozbawil was argumentow, kundle. Zadnego promowania masturbacji w karcie LGBT nie ma. Wystarczy umiec czytac zrodla poza frondzia, sieci, etc.

P.S.2. Prosze o szacunek dla wyboru Suwerena warszawskiego. Rozumiem, ze boli was d*** wobec sromotnej porazki ByleJakiego, ale takie zycie... W miastach z wiekszym % ludzi wyksztalconych nie macie szans...