Modlitwa różańcowa odradza się w Wielkiej Brytanii!

Wielka Brytania odkrywa na nowo modlitwę różańcową. Do regularnej, a nawet codziennej modlitwy w tej formie zachęcało w ostatnim czasie dwóch biskupów. Wciąż pojawiają się nowe inicjatywy promujące ten sposób modlitwy.

Abp Malcolm McMahon, metropolita Liverpoolu, wezwał wiernych do odmawiania różańca, czym zainspirował także księży ze swojej archidiecezji. Niektórzy kapłani podczas homilii wyjaśniali swoim wiernym, czym jest różaniec, jak się nim modlić i jakie duchowe dobra płyną z tego wielkiego nabożeństwa. Podobnie bp John Wilson z archidiecezji Westimnsteru, podczas święta Matki Bożej Rożańcowej podkreślał, że jeżeli wierni mają wynieść coś dla siebie po uroczystościach, niech będzie to wezwanie do częstej modlitwy na różańcu.