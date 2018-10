Modlitwa przeciwko wszelkiemu złu



Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, aniołowie, archaniołowie i święci z nieba, zstąpcie na mnie.



Przemień mnie, Panie, ukształtuj mnie, napełnij mnie sobą, posługuj się mną.



Odpędź ode mnie wszystkie moce zła, zniszcz je,



abym ja był zdrów i mógł dobrze pracować.



Oddal ode mnie czary, gusła, czamą magię, czame msze, przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową,



pochodzqcą od złego ducha.



Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym,



aby już nigdy więcej nie dotykały mnie ani żadnego innego stworzenia na tym świecie.



Rozkazuję i polecam mocą Boga wszechmogącego,



w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela,



przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy,



i wszystkim duchom nieczystym,



wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją,



i aby mnie opuściły natychmiast,



aby mnie opuściły raz na zawsze



i by poszly do piekła wieczystego,



związane przez św. Michała Archanioła,



św. Gabriela, św. Rafała,



przez naszych Aniołów Stróżów,



zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.