Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

fot. Beyond Forgetting, lic. CC BY-SA 2.0, via Flickr

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,

Wspomożycielu w trudnych sprawach

Ty, który swoim życiem świadczyłeś

wielką miłość do Boga i ludzi

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,

co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...

Wierząc, że przez Twoją wiarę,

modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga

Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryje

Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała ojcu...

2.04.2017, 8:30