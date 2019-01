Modlitwa o ochronę rodziny i małżeństwa przez krew Jezusa

Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana.

Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to,

aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana,

grzechu i wszelkich zniewoleń.



Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę,

aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu,

wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy

oraz wszelką własność, którą Ty nam dałeś.



Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę.

Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.

Panie Jezu zachowaj nas dziś od złego:

Od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana,

Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi,

Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego,

co nie należy do Twojego Królestwa.



Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym

i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania,

tak, abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre.

Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu! Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu!



- Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste, zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu.



- Krwi Chrystusa, płynąca spod cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie.



- Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu.



- Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu i komunikowania się między sobą, a otocz nas opieką swoich Aniołów.



- Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny,

wyrwij je spod władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, okultystycznych gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości.



- Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych modlitw, wiary, łez i bólu.



- Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego przekazu kłamstwa i antyewangelii.



- Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym domu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy, szczególnie pomiędzy małżonkami i dziećmi w naszych rodzinach. Amen.