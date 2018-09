Modlitwa o nawrócenie ateistów i antyklerykałów

W Polsce odbywa się dziś premiera filmu ,,Kler'', który ma szansę stać się ulubionym obrazem antyklerykalnej lewicy i szerzej, antyklerykalnych lemingów. Zdaje się, że wielu Polaków zapomniało już, czym jest Kościół katolicki i jaką rolę odegrał, odgrywa i bęz wątpienia będzie odgrywać w życiu naszego narodu.

Zachęcamy w związku z tym do gorliwej modlitwy o nawrócenie niewierzących i tych, którzy w Boga wprawdzie wierzą, ale do Jego duchowieństwa pałają niezdrową nienawiścią. Modlimy się także o nawrócenie samego reżysera filmu, W. Smarzowskiego, który, jako według własnych deklaracji ateista, naraża się na wieczne potępienie.

Maryjo, Matko Boża, Ty wiesz najlepiej jak wielka jest cena każdego człowieka odkupionego Najdroższą Krwią Boskiego Syna Twego. Nie gardź moją pokorną prośbą o nawrócenie grzesznika, któremu grozi wieczne zatracenie. Ty Dobra i Miłosierna Matko znasz jego nieuporządkowany tryb życia. Pomnij, że Jesteś ucieczką grzeszników, że Bóg dał Ci moc nawracania nawet najbardziej zatwardziałych serc ludzkich. Wszelkie wysiłki zmierzające ku poprawie jego życia poszły na marne. Jeżeli Ty nie przyjdziesz mu z pomocą, będzie się staczał coraz bardziej ku wiecznej ruinie. Wyjednaj mu skuteczną łaskę, która by poruszyła jego serce i zawróciła na drogę Bożych przykazań. Jeśli to konieczne, ześlij nawet jakieś cierpienie lub niepowodzenie, celem opamiętania i położenia kresu jego grzesznemu postępowaniu.

Miłosierna Matko, która sprowadziłaś na drogę zbawienia, dzięki wytrwałej modlitwie sług Twoich, już wiele zabłąkanych owieczek, przychyl się łaskawie do mego błagania i wyjednaj tej nieszczęśliwej osobie, która zeszła na manowce i zagubiła drogę do owczarni Chrystusowej, prawdziwą skruchę.

Uproś zmartwychwstanie do nowego życia.

Amen

Zachęcamy też do gorliwej modlitwy za Kościół święty, w tych dniach, w których z pomocą usłużnych mediów tak silnie atakuje go diabeł. ,,Bramy piekielne go nie przemogą'', powiedział Pan, co nie oznacza wcale, że Kościół katolicki w Polsce nie może paść ofarią groźnych ideologii. Tak już bywało w przeszłości i antyklerykalizm zawsze jest cechą wspólną rozmaitych totalitaryzmów ateistycznych.

Panie, miłuję piękno Twojego Kościoła, wspaniałość Jego świętych, śmiałość założycieli zakonów i ruchów religijnych, zapał nawróconych, gorliwość duchowieństwa, samozaparcie się bojowników, porywającą żarliwość misjonarzy. Panie, należymy do Twojego Kościoła. Oczyść nas z grzechów naszych, ażeby bardziej czystym był Kościół. Pomnóż w nas miłosierdzie, ażeby Kościół lepiej świadczył o Twojej miłości. Pomnóż naszą gorliwość dla Ewangelii, ażeby Kościół dzięki temu jeszcze więcej jaśniał. Wcielaj nas jak najmocniej do Twego Kościoła. Wtapiaj nas jak najmocniej w Twój Kościół, ażebyśmy dźwigając ciężary za innych, dokonali tego, czego nam brak z cierpienia – aby spełniło się posłannictwo. Amen.

fronda.pl