Modlitwa jest potężniejsza niż bomba atomowa!

Zgodnie z deklaracjami dwustu lekarzy i naukowców amerykańskich oraz japońskich, którzy badali ojca, nie sposób wytłumaczyć, dlaczego trzydzieści trzy lata po wybuchu ojciec nadal żył, ciesząc się dobrym zdrowiem, bez żadnych konsekwencji, które następują po wystawieniu się na napromieniowanie. Wobec wielkiego zdumienia w obliczu tych faktów lekarze i naukowcy wysłuchali ojca, powtarzającego kolejny raz tę samą odpowiedź: „Jako misjonarze próbowaliśmy żyć przesłaniem Matki Bożej z Fatimy; dlatego modliliśmy się codziennie na różańcu” (The Children of Medjugorje – Dzieci Medjugorje).

O tym przypadku usłyszałem także na studiach. Mój profesor, japoński chemik nuklearny, opowiedział nam o tym. Zapytałem go: „Ale jak to się stało?”. Odpowiedział mi innym pytaniem: „Czy wierzysz w Boga?”. Powiedziałem, że tak, a on oznajmił: „Zatem był to cud!”.