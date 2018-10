Modlitwa do św. Pawła od Krzyża

Święty Pawle, który byłeś na ziemi zwierciadłem niewinności i przykładem pokuty; bohaterze świętości wybrany przez Boga do rozważania dniem i nocą Męki Jego Jednorodzonego Syna i powołany wraz z Twoim Zgromadzeniem do rozszerzania na całym świecie nabożeństwa do niej, wejrzyj łaskawie z nieba na nas i usłysz nasze błagania. Wyjednaj nam taką miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, abyśmy przez ustawiczne o Nim rozmyślanie odczuli w swoim sercu Jego cierpienia i w ranach Jego poznali grzechy nasze. Daj, abyśmy z tego rozważania, jako ze źródła zbawienia czerpali łaskę gorzkiego opłakiwania grzechów naszych, jak również silną wolę naśladowania ciebie w niewinności. Wyjednaj każdemu z nas łaskę, którą szczególnie teraz Ciebie prosimy...

Wyproś nam u Boga szczęśliwą śmierć, abyśmy w niebie wraz z tobą mogli Go przez wszystkie wieki wysławiać, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pawle.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.