Mocny spot PiS! Obroń prawo do wychowywania dzieci!

- Obroń prawo do wychowywania dzieci, do 500+, do trzynastej emerytury i niższego wieku emerytalnego. Do bezpieczeństwa. Stop nielegalnej imigracji. Do kupowania towarów tej samej jakości, co w innych krajach Unii. Nie pozwól, by inni decydowali za ciebie! - słyszymy w spocie