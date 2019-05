Mocny komentarz Terlikowskiego o filmie Sekielskiego. ,,Na litość Boską''

Polak Ateista Dumny Gej 12.5.19 10:46

Sami się nie oczyszczą, co już nie raz udowodnili. Dokument Sekielskiego pokazał dobitnie, że największym problemem są biskupi, którzy kluczą, przenoszą, tuszują, nic sobie nie robią z orzeczeniami sądów, dalej pozwalając pedofilom na kolejne kontakty z dziećmi - dowody na to są niezaprzeczalne. Żadne wytyczne Kościoła nie rozwiążą problemu pedofilii. Do tej instytucji musi wkroczyć policja z prokuratorem, dokument pokazał, że ryba psuje się od głowy to za biskupów należy się wziąć w pierwszej kolejności. Tylko zewnętrzne niezależne podmioty są w stanie ukręcić łeb tej hydrze.