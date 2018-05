Mocny apel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych: Nie dajcie się wciągać w brudne gierki i zakończcie protest

W dalszym ciągu trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych. O jego zakończenie apeluje Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”. Jego przedstawiciele uważają, że proponowane przez rząd rozwiązania zapewniają osobom niepełnosprawnym „zdrowie, powrót do zdrowia i sprawności”. Które – jak czytamy w opublikowanym komunikacie - są ważniejsze od jakichkolwiek pieniędzy.

Stowarzyszenie wymienia też rządowe propozycje, które są warte poparcia. To bezkolejkowe korzystanie przez osoby niepełnosprawne ze świadczeń zdrowotnych oraz usług farmaceutycznych oraz umożliwienie im rehabilitacji w sposób nieograniczony w wybranych przez nich placówkach, a także korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Stowarzyszenie podkreśla, że to bardzo cenne z punktu widzenia niepełnosprawnych propozycje, ważniejsze od próby wynegocjowania 500 złotych dodatku do renty socjalnej. Szczególnie, że jak podkreśla stowarzyszenie – nie obejmowałoby to wszystkich chorych, więc dzieliłoby ich.

Na koniec komunikatu pojawia się też szczególnie ważny apel:

„Prosimy: podejmując decyzję kierujcie się swoją mądrością i przyszłością, a nie podszeptami ludzi spoza waszego/naszego środowiska, którzy dzięki wam chcą rozgrywać często bardzo brudne gierki dla zbicia swego kapitału”.

dam/IAR,Fronda.pl