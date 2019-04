Mocny apel prezydenta: Pozwólcie młodzieży spokojnie przystąpić do egzaminów!

Maria Błaszczyk 8.4.19 22:07

No dobrze. Wyobraźmy sobie, że nauczyciel mówi "trudno, ostatecznie nie trzeba jeść codziennie, można 2 razy na tydzień" i zgadza się na pracę za 1700 zł. Egzaminy się odbywają.

Tylko co nam to daje???

Pani ministra na rympał przeprowadziła deformę, co doprowadziło do tego, że po wakacjach te dzieci, co teraz zdadzą egzaminy, nie znajdą miejsc w pierwszysch klasach. Bo miejsc jest 350, a trzecio- i osmioklasistów 730 tys.

A do po wakacjach to już nawet nie będzie z kim negocjować, ci ludzie odejda, tak jak odchodzą rezydenci oszukani przez rząd.



A poziom hipokryzji, jaki pan prezydent uprawia, ścina z nóg.

Uczniowie i rodzice przeżywają??

No przeżywają, tylk oże dotychczas ich przeżycia rządzący mieli w głębokim poważaniu.

Gdy odmówiono dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prawa do nauki w szkołach, zamykając je w domach.

Gdy się okazało, że gimnazjalista, co nie zdał, wyląduje z powrotem w podstawówce.

Gdy wskutek kumulacji roczników wrócił system zmianowy, łącznie z WFem w soboty...



Wtedy to nie miało znaczenie, co ludzie przeżywają.

Ale teraz robicie z tego emocjonalny szantaż, by zmusić ludzi do pracy za pieniadze, za które w wielu miejscach w Polsce w ogóle nie da się przeżyć.