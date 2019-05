Mocny apel o. Knabita do polityków

Polityka, to brudna sprawa. Nie warto się w nią mieszać – słyszy się często. A w innym wypadku: Każdy obywatel ma obowiązek brania udziału w polityce. To słowa Papieża św. Jana Pawła II, skierowane do wierzących, ale odnoszące się w jakiś sposób do wszystkich obywateli. Gdzie więc jest prawda? Otóż właśnie! W tle leży problem, dzisiaj szczególnie aktualny, rozumienia znaczenia pojęć wyrażanych słowami.