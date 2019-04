MOCNY apel kombatantów do strajkujących nauczycieli: Nie traktujcie młodzieży jako zakładników

Część przeciwników strajku, choć uważa, że zarobki nauczycieli są faktycznie niewspółmierne do powierzonej im odpowiedzialności, to jednocześnie zwraca uwagę na upolitycznienie protestu i problemy z egzaminami kończącymi szkołę podstawową i gimnazjum, a jeśli strajk potrwa do maja, również maturalnymi. Na decyzję związkowców o rozpoczęciu strajku zareagowali również kombatanci i weterani wojenni.