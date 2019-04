Mocny apel Beaty Szydło do Broniarza i całego ZNP

,,Chcę przypomnieć, że jedna z central, tzw. „Solidarność” zaakceptowała propozycje rządu. Te propozycje to 15% wzrost wynagrodzeń w tym roku, czyli druga przyspieszona podwyżka we wrześniu, już w tym roku, dla nauczycieli. Średnio dla nauczyciela dyplomowanego to będzie około 500 zł. Kolejna rzecz to skrócenie stażu, tym samym awansu zawodowego, co również przekłada się na wzrost wynagrodzeń dla poszczególnych grup nauczycielskich. Kolejna sprawa to zmiana również w ocenie nauczycieli. Tutaj chcemy, żeby rozszerzyć te możliwości, żeby również rodzice brali udział w tym procesie i wreszcie dodatek za wychowawstwo, który proponujemy żeby minimalnie wynosił 300 zł. To te 5 propozycji, które przedstawiliśmy centrom związkowym, związkom zawodowym i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie są w tej chwili stanowiska poszczególnych związków'' - powiedziała Szydło.