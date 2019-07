Mocne stanowisko Morawieckiego. ,,Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych!''

– Jestem przekonany, że ta refleksja przyszła do wielu przywódców po tej długiej nocnej i porannej debacie, że musimy więcej starać się wypracowywać kompromis. Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych. Nie kojarzą się i nie starają się wyszukiwać problemów, tylko raczej starają się budować pomosty między państwami – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Brukseli.

– Mamy dzisiaj bez wątpienia nowe otwarcie w Unii Europejskiej, to nowe otwarcie wymaga nowych twarzy i pomysłów, jak również rozwiązywania konfliktów; mamy do czynienia z formowaniem Unii na najbliższe lata – mówił szef rządu



– Jeżeli mamy do czynienia ze znaczącą częścią naszego kontynentu, naszej UE, to nie powinniśmy opierać się wyłącznie o sztywne procedury, bardzo twarde reguły, bo to jest coś więcej niż tylko głosowanie nad dyrektywą o bananach czy dyrektywą nawet bardzo ważną azotową, albo o mobilności. To jest coś dużo, dużo więcej, to jest formowanie kształtu UE na najbliższe 5 lat, a te 5 lat mogą być determinujące na kolejne wiele lat – podkreślił Morawiecki.

– Przedstawiliśmy kilka nowych propozycji kandydatów na funkcję szefa Komisji Europejskiej pokazując dużą elastyczność; to są bardzo dobre kandydatury – powiedział premier Morawiecki.

– Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych, nie starają się wyszukiwać problemów, tylko raczej starają się budować mosty pomiędzy państwami – dodał Morawiecki.



– Paru premierów do mnie podeszło i z uznaniem wyraziło się o tym, że rzeczywiście my nie jesteśmy sztywni, my nie upieramy się przy jakiejś bardzo konkretnej, jednej kandydaturze, że musi ten czy tamten człowiek otrzymać dane stanowisko. Nam chodzi o priorytety, nam chodzi o to, żeby ludzie wybrani na stanowiska będą dawali gwarancję, że będą jednoczyć, a nie atakować – dodał Morawiecki.

Zdaniem szefa polskiego rżądu, "musimy wybierać tych ludzi, którzy potrafią budować kompromisy”.

– Przecież wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się kilka tygodni temu pokazały, że Europa jest dużo bardziej podzielona niż wcześniej. To oznacza, że każde kolejne wybory, wszystkie kolejne decyzje muszą być w umiejętny sposób zarządzane. Muszą w odpowiedni sposób uwzględniać interesy możliwie wszystkich państw członkowskich – mówił Morawiecki.



– My wierzymy w Europę ojczyzn, która jednak chce ze sobą jak najbliżej współpracować i my tę współpracę deklarujemy – dodał.

Donald Tusk zawiesił rozmowy unijnych liderów o obsadzie stanowisk w UE. Negocjacje mają zostać wznowione jutro.

bz/TVP INFO