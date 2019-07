Mocne słowa z Litwy: Unia Lubelska wciąż trwa

lolek kremowka 1.7.19 8:18

Unia - porozumienie. Unia nie oznaczała zagarnięcia przez którąkolwiek ze stron ziem drugiego państwa. Polacy osiedlali się w Księstwie Litewskim,Litwini w Polsce. To, że dużo Polaków upodobało sobie wileńszczyznę nie oznaczało, że ziemie te przeszły na własność Polski... A Polacy tak wileńszczyznę potraktowali.

Czy dziś w UE UK to Polska bo Polacy stanowią tam najliczniejszą mniejszość narodową?

Poza tym - my Polacy nie nadajemy się do jakichkolwiek unii, jesteśmy zawsze nastawienie na NIE i nato, że należy wszystko robić tak jak MY chcemy, bo MY wiemy najlepiej WSZYSTKO.

Litwini nie lubią nas za naszą roszczeniowość i pretensjonalność, za to, że zrobiliśmy dokładnie to samo, co kilkaset lat później powtórzyli Rosjanie na Krymie (tzw. bunt Żeligowskiego).