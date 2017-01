Mocne słowa w PE: Polska przeciwstawia się dyktaturze UE

reklama

W sieci furorę robi film z wystąpieniem francuskiego polityka, który w Parlamencie Europejskim stanął w obronie Polski w jego ocenie atakowanej przez dyktat zliberalizowanej Unii Europejskiej.

W jego ocenie Polacy to naród miłujący prawdę, prawo i sprawiedliwość, naród który kocha i przestrzega zasad demokracji. Uznał za skandaliczne mówienie o "putinizacji" polskiej polityki, co uskuteczniają niektórzy europejscy politycy. Sprzeciwiał się odbieraniu Polakom prawa do samostanowienia o sobie.

7.01.2017, 9:02