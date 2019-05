Mocne słowa prof. Krystyny Pawłowicz o atakach środowisk żydowskich na Polskę

"Przykrym zaskoczeniem były również różne ataki na wielowiekowe, polskie tradycje wielkanocne, odnoszące się do zdrady Judasza, potępiające nie tyle przecież osobę, co fakt zdrady, zdrady jako zła. Niektórzy polscy tropiciele antysemityzmu w polskich miastach i wsiach natychmiast donieśli do zagranicznych mediów o paleniu kukły Judasza w jednym z polskich, małych miasteczek. Określili te wielowiekowe, ludowe obrządki jako celowe palenie Żyda, a więc jako formę polskiego antysemityzmu" - powiedziała Pawłowicz.

"Polskie media opozycyjne, nienawidzące Polski, poszły w przesadną odsieczą i zaczęły nawet przekonywać, że tak naprawdę Judasz, który zdradził Pana Jezusa, to nie był Żydem. Ktoś zażartował, ze pewnie to „jakiś Janusz” z Polski. Niektórzy zaś zauważyli, że te niewiarygodne ataki na chrześcijan, na wyznawców Chrystusa i obchody tradycji lokalnych w Polsce mają na celu kolejny raz upokorzyć Polaków i ciągną wątek antysemityzmu, co już trzeba uznać za skandaliczną manipulację" - wskazała dalej.