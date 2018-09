Mocne słowa prezydenta Dudy: Mamy prawo mieć oczekiwania wobec Europy i decydować, jaka ma być Polska!

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Leżajska zapewniał, że ważne jest to, żeby państwo pamiętało o obywatelach, a także żeby obywatele czuli, że państwo o nich pamięta.

Prezydent przekonywał, że Leżajsk jest tak samo ważny, jak inne miasta. - Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, tak samo jak w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie czy Przemyślu – tak samo w Leżajsku mieszkają Polacy, którzy ciężko pracują, płacą podatki i są wiernymi obywatelami Rzeczypospolitej, których rodzice bardzo często płacili ciężką daninę krwi za to, żeby Polska mogła wrócić na mapę, żeby mogła istnieć – mówił.

- Życzę Wam, żeby wszystkie te zobowiązania, które zostały podjęte przeze mnie i przez rząd zostały w jak największym stopniu wypełnione – zwrócił się do mieszkańców Leżajska Prezydent, dodając, że dużą część z nich już się udało spełnić. Wspomniał o obniżeniu wieku emerytalnego i programie 500 plus. - Podnoszone są płace minimalne, będą podnoszone emerytury, będziemy starali się ze wszech miar pomóc. Dlaczego? Dlatego, że wreszcie udaje się w naszym kraju zaprowadzić uczciwość i porządek. Ktoś do tej pory rozkradał 40 mld zł rocznie z podatków - powiedział.

Jak dodał, obawia się, że te pieniądze w dużym stopniu wychodziły za granicę Polski. - One zostały zatrzymane. Dzięki nim dzisiaj można realizować program 500 plus i wiele innych programów, które - mam nadzieję - przyczynią się do wzrostu jakości życia w Polsce i powrotu tych, którzy za granicę wyjechali po prostu za chlebem, szukając normalnego życia, pracy, w czasach, kiedy tu nie było możliwości - podkreślił.

Przekonywał, że obecnie rządzący dążą do tego, aby Polska była takim samym krajem, jak bogate państwa UE. – My chcemy dążyć to tego, żeby Polak żył tak, jak żyje się w kraju zachodnioeuropejskim, na takim samym poziomie, bo Polacy na to zasługują – powiedział. – Nasza historia, nasza walka o niepodległość, o wolność, a także bronienie Europy chociażby przed nawałą sowiecką w 1920 roku powoduje, że jednoznacznie zasługujemy na godziwy poziom życia – zaznaczył.

W opinii Andrzeja Dudy, mamy prawo mieć swoje oczekiwania wobec Europy, zwłaszcza tej, która nas zostawiła w 1945 r. na pastwę Rosjan. Jego zdaniem, przede wszystkim mamy prawo do tego, by się tutaj sami rządzić i decydować o tym, jaki Polska ma mieć kształt i w jaki sposób będziemy naprawiali zbutwiałe cały czas i cały czas gryzione jeszcze starymi systemowymi rozwiązaniami instytucje w Polsce. Jak dodał, wiele ich jeszcze zostało, mimo upływu 30 lat. Trzeba to zmieniać, bo Polska musi być nowoczesna – zaznaczył.

- Będziemy robili to, co obiecaliśmy, doprowadzimy do tego, że ludzie nie będą mówili w Polsce, że sądy są niesprawiedliwe, i że sądownictwo w Polsce nie chroni obywatela, nie dopuścimy do tego, żeby ludzie mówili, że Polska jest państwem niesprawiedliwym, państwem dla elit, w którym nie dostrzega się normalnego człowieka – zapewniał Prezydent.

Prezydent apelował do młodzieży, aby angażowała się w życie publiczne w politykę. – To młodzi powinni zmieniać Polskę na taką, jaką sobie wyobrażają, na taką, jaką chcieliby żeby była – mówił.

Podczas wizyty w Leżajsku Andrzej Duda spotkał się z Henrykiem Atemborskim, pseudonim „Pancerny” - żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej, odznaczonym w ubiegłym roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent złożył kwiaty przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940 r. oraz Katastrofy Smoleńskiej 2010 r. Pomniki znajdują się na dziedzińcu Zespołu Dworu Starościńskiego. Uroczystość ich odsłonięcia miała miejsce w dniu 22 kwietnia 2012 r.

Leżajsk należy do najstarszych miast Polski południowo-wschodniej. W 1397 r. z rąk króla Władysława Jagiełły królewska wieś Leżajsk uzyskała prawa miejskie.

dam/prezydent.pl