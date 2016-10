Mocne słowa prezydenta Andrzeja Dudy

reklama

1. Andrzej Duda udzielił obszernego wywiadu tygodnikowi wSieci, w którym między innymi podsumowuje rok swojej prezydentury, ale także blisko już rok działalności rządu premier Beaty Szydło.

Już na początku wyjaśnia, dlaczego podpisał do tej pory wszystkie ustawy uchwalone przez obecną większość parlamentarną i jest to odpowiedź oczywista, ta większość realizuje program wyborczy, który Andrzej Duda prezentował jeszcze, jako poseł do polskiego parlamentu, a później jak kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta.

Podkreśla szczególnie dobrą realizację programu Rodzina 500 plus (wydano do tej pory na ten program ok. 11,5 mld zł) i jego bardzo dobry odbiór przez rodziny wychowujące dzieci, w tym w szczególności wielodzietne, o czym mówią wszyscy uczestnicy spotkań z prezydentem w poszczególnych miastach powiatowych (prezydent kontynuuje objazd tych powiatów, których nie udało mu się odwiedzić podczas kampanii wyborczej).

Zwraca uwagę, że program ma także pozytywny wpływ na poziom wynagrodzeń w gospodarce, że coraz więcej firm, które zatrudniały do tej pory pracowników na umowy czasowe oraz wypłacały minimalne wynagrodzenia, teraz proponują pracownikom umowy o pracę i wynagrodzenia wyraźnie wyższe nawet od tych, które będą obowiązywały od 1 stycznia przyszłego roku.

2. Podkreśla także determinację w realizacji kolejnych swoich ważnych deklaracji wyborczych takich jak obniżenie wieku emerytalnego i podniesienie kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli chodzi o obniżenie wieku emerytalnego (60 lat mężczyźni, 65 lat kobiety), to przypomina deklarację rządu, że projekt ten zostanie uchwalony jeszcze w tym roku, przy czym będzie obowiązywał od października 2017 roku, ponieważ ZUS potrzebuje tyle czasu na odpowiednie zmiany w swoich systemach informatycznych.

Z kolei zwiększenie kwoty wolnej od podatku w PIT (wzrost z obecnych 3 tysięcy do 8 tysięcy) nastąpi od 1 stycznia 2018 roku, ponieważ to rozwiązanie będzie ważną częścią tzw. podatku jednolitego (połączenie składki ZUS, składki NFZ i stawek podatku PIT).

Głowa państwa ustosunkowuje się także do zarzutu, że do tej pory nie wywiązał się z zobowiązań w stosunku do tzw. frankowiczów, podkreśla, że jest już w Sejmie jego projekt tzw. ustawy spreadowej, a także, że jeżeli KNF i NBP nie wykonają deklaracji złożonych temu środowisku, to nie wyklucza kolejnych kroków ustawowych.

Prezydent podkreśla także duża rolę dla procesu poprawy sytuacji demograficznej w Polsce ogłoszonego niedawno przez rząd programu Mieszkanie plus i przyspieszenie jego realizacji w postaci programu pilotażowego, podpisanego w tym miesiącu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z 17 samorządami, które zaoferowały swoje grunty.

3. Prezydent w mocnych słowach mówi o działaniach obecnej opozycji poza granicami naszego kraju (przypomina to czasy przedrozbiorowe, gdy biegano na obce dwory, skarżąc się, że złota wolność jest ograniczana), i stwierdza, że tego rodzaju działania bardzo niekorzystnie wpływają na postrzeganie naszego kraju przez instytucje międzynarodowe, ale także agencja ratingowe, co może mieć z kolei negatywny wpływ na finanse naszego kraju.

Mówi także o jawnym łamaniu Konstytucji i ustaw przez niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy niestety stali się politykami coraz wyraźniej związanymi z obecnymi partiami opozycyjnymi i w tym kontekście stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu Trybunału do walki z rządem.

Podsumowaniem tego obszernego wywiadu jest stwierdzenie prezydenta, że obecny rząd zrobił więcej przez ostatni rok niż poprzedni Platformy i PSL-u przez 8 lat.

Zbigniew Kuźmiuk

25.10.2016, 8:40