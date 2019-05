Mocne słowa Piotra Glińskiego o niemieckich zbrodniach

Gówliński to wstrętna kłamliwa ruska pluskwa która macha szabelką przed PiSimi pelikanami! Jak byłby mężczyzną i Polakiem to przy pierwszej okazji powiedziałby głośno na forum międzynarodowym co Polacy myślą na temat 447 czy "polskich" obozów koncentracyjnych a on milczy i odlicza czas do jesieni , zorientują sie czy nie???

