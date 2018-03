Mocne słowa papieża Franciszka o prostytucji. ''To przestępstwo!''

W czasie spotkania z młodymi Papież odpowiadał także na pytania, które zadało pięcioro z nich. Jedno postawiła młoda Nigeryjka, ofiara handlu ludźmi. Dotyczyło ono godności kobiet, która bywa niszczona przez seksualne wykorzystywanie ich także przez mężczyzn, którzy są katolikami.

„Bardzo bym chciał, aby młodzi zaangażowali się w promocję godności kobiety. Proszę was, abyście to robili. Godność kobiety to coś więcej niż tylko: może zrobić to czy tamto, a tego robić nie powinna. Kobieta jest dzieckiem Bożym, ma swą godność. Historia stworzenia mówi, że gdy mężczyzna zobaczył kobietę to się zachwycił, zobaczył, że jest piękna. A potem, niestety, bywa że kończy się na handlu kobietami. Niektóre rządy nakładają kary na klientów kobiet zmuszanych do prostytucji, ale to nie przynosi oczekiwanych efektów. Bardzo bym chciał, abyśmy walczyli w obronie ich godności”

- mówił papież.

Dalej dodał ostro:

„Ten, kto w ten sposób wykorzystuje kobiety dopuszcza się przestępstwa. To są tortury! Chcę skorzystać z tej chwili, aby przeprosić was młodych, społeczeństwa za wszystkich katolików, którzy dopuszczają się tego przestępstwa”.

