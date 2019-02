Mocne słowa. Lider Bayer Full ostrzega Trzaskowskiego

M. 28.2.19 9:42

Te 2 cytaty poniezej + wtracanie sie w sprawy, ktore jego nie dotycza swiadcza o zaniku mozgu lub ewentualnie przedawkowaniu alkoholu i haszyszu:



1. "Przy tym Świerzyński wskazał, że sam padł w dzieciństwie ofiarą homoseksualnych drapieżców. Na koloniach zaatakowało go dwóch mężczyzn ,,z kręgu Platformy Obywatelskiej''. "

HAHAHAHAHAHAHAHAHA. PO powstala w roku 2001 chyba. A ten koles ma okolo 55-60 lat.

2. "No nie będzie pięknie, bo jak się ojcowie obudzą, to taka mowa nienawiści, jaką mieliśmy w Gdańsku, może się powtórzyć'' - stwierdził. "

NO COMMENTS.



Szczekajcie dalej, tylko tyle wam zostalo.