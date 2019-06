Mocne słowa ks. Isakowicza - Zaleskiego o pozwie Sekielskich i ataku na kapłana

michu 12.6.19 9:55

A jakby ktoś coś złego pisał albo nakręcił film o jakiejś grupie zawodowej albo etnicznej ukazując ją w sposób negatywny, a potem ktoś by przedstawiciela tej grupy zaatakował, to też lewacy by mówili, że to nie ma związku??? Bo jak na razie to wydaje się, że starają się bardzo pilnować, żeby treści w mediach wszelakich były po ich myśli i żeby nie ukazywać ich w ZŁYM ŚWIETLE bo to jest mowa nienawiści i jak ARGUMENTUJĄ często może przerodzić się w czyny ( "Od złego słowa wszystko się zaczęło..." ;))