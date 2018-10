Mocne słowa Andrzeja Dudy! Steinmeier nie mógł być zadowolony

Uważamy, że inwestycja, jaką jest Nord Stream 2 zaburzy w przyszłości stosunki energetyczne w Europie – powiedział we wtorek w Berlinie prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, Nord Stream 2 stawia w trudnej sytuacji kilka państw Europy Środkowej.

Prezydent Polski mówił o tym wprost na konferencji prasowej, podczas której występował wespół z prezydentem RFN, Frankiem-Walterem Steinmeierem. Steinmeier to polityk wywodzący się z SPD, a więc tej formacji, która najsilniej popiera związki niemiecko-rosyjskie.

,,My zdecydowanie uważamy, że inwestycja, jaką jest gazociąg Nord Stream 2, nie powinna mieć miejsca'' - powiedział Andrzej Duda.

,,Uważamy, że zaburzy w przyszłości stosunki energetyczne w Europie w momencie, w którym gaz będzie do Unii Europejskiej tym gazociągiem dostarczany, że powoduje dominację na rynku europejskim jednego dostawcy, a przede wszystkim stawia w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, co najmniej kilka państw Europy Środkowej” - stwierdził wprost.