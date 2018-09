MOCNE! Poseł PiS: Tusk to morderca stoczni. PO zachowuje się jak niemiecka agentura wpływu

Mocne słowa posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Zaremby. Poproszony na antenie Radia Szczecin o komentarz do słów działaczy PO, wedle których działania rządu PiS mające na celu postawienie przemysłu stoczniowego na nogi są tylko pozorami, stwierdził:

„Tusk to morderca stoczni. To, co zapowiedział, nigdy nie zdementował swojej sentencji, że cytuje „niech szlag trafi tę stocznię””.

Co więcej, wspomniani działacze twierdzą też, że spółka Stocznia Szczecińska posługuje się sfałszowanymi certyfikatami. Tu Zaremba stwierdził też:

„Kto jak kto, ale oni powinni zamilknąć”.

Odniósł się także do spotkania Grzegorza Schetyny z Angelą Merkel, które określił mianem „wiernopoddańczego klękania” przed niemiecką kanclerz. Dodał, że PO zachowuje się „jak niemiecka agentura wpływu”. Dodał:

„Jeśli Herr Marchewka, Herr Obrycki wolą niemieckie stocznie, to ja mówię won do Stralsundu, won do Rostocku".

dam/Radio Szczecin,Fronda.pl