Mocne oświadczenie KEP ws. ideologii LGBT. ,,Ich zachowania napawają poczuciem zagrożenia''

Powinniśmy odnosić się z miłością do ludzi o skłonnościach homoseksualnych tak jak do innych ludzi chorych. Wielką niedorzecznością jest jednak narzucanie społeczeństwu opinii, że zachowania homoseksualne są OK.! Nikt o zdrowych zmysłach nie nazwie chorych zachowań zdrowymi. Czy możecie sobie wyobrazić, aby np. w szkołach uczono dzieci picia alkoholu, dlatego, że jakaś grupa alkoholików tego żąda? Niestety w wielu szkołach na Zachodzie dzieci uczy się masturbacji, czy mówi się, że mogą sobie wybrać płeć, bo one mogą zdecydować czy będa chłopcem czy dziewczynką niezależnie od tego kim się urodziły. To tak jakby dziecku powiedzieć możesz się upijać jak Ci podoba, bo każdy jest wolny. Nie potrzebujemy w Polsce programowej demoralizacji dzieci. Nie mówcie, że środowisko LGBT upomina się tylko o swoje prawa i nie wyrządza nikomu krzywdy, bo to wielkie kłamstwo. O jakie prawa się upomina to środowisko, o prawo do wypaczania zdrowych zasad moralnych obowiązujących w społeczeństwie, o adopcje dzieci przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, czy o demoralizacje dzieci i młodzieży?