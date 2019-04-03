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MOCNE! Ks. Rafał Jarosiewicz: Marzy mi się taki czas... 3.04.2019, 8:30
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MOCNE! Ks. Rafał Jarosiewicz: Marzy mi się taki czas...

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  • Stanislaw znad Dunajca 3.4.19 8:39

    Ale PUBLICZNE palenie książek, choć niektóre są warte tyle, co śmieci, NIE JEST DOBRYM SYMBOLEM!
    I tylko głupiec o tym nie wie!
    A potem taka akcja przeszkadza innym, choćby wezwaniom do ochrony życia,
    bowiem dla ludzi nieraz takie zestawienia są ważne.

  • michu 3.4.19 8:41

    To zależy na co będzie kazał zwracać uwagę Niewidzialny Kreator Mody. Teraz jest moda na tępienie pedofilii (prawdziwej czy nie, nie ważne) TYLKO wśród duchownych katolickich. I nawet wielcy duchowni (może ci którzy muszą) poddają się tej modzie ;).

  • Albert 3.4.19 9:01

    W tym całym paleniu książek trzeba docenić postęp cywilizacyjny Kościoła Katolickiego. Dziś jego funkcjonariusze palą tylko same książki, a nie jednocześnie książki oraz ich autorów.

    A tekst o zabijaniu nienarodzonych dzieci mogę skwitować tylko pogardliwym wzruszeniem ramion.

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