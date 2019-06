Mocne! Ks. Kowalczyk o Tusku: Czy poparcie europejskiego lewactwa czyni z kogoś męża stanu?

Przemawiał przed wyborami do UE, przemówił także dzisiaj, 4 VI. No i co?! Miałkość. Zdarte bon moty. Żenada. Ma poparcie europejskiego lewactwa. Ale czy takie poparcie czyni z kogoś „męża stanu”? - pyta ks. prof. Dariusz Kowalczyk na Facebooku. Duchowny skomentował przemówienie szefa Rady Europejskiej w Gdańsku.