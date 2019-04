MOCNE! Ks. Daniel Wachowiak do Wałęsy: Pora zdjąć Matkę Bożą

Polak Katolik Dumny Hetero 25.4.19 14:28

1. Tolerancja homo (LGBT) sekty oraz innych dewiacji pod warunkiem nie ingerowania w prawo stanowione, politykę, życie społeczne. Wszelkie zakusy tępione w zarodku i surowo karane



2. Zakaz propagandy ideologii zboczonych (dotyczy również symboli) w miejscach publicznych, w tym placówkach oświatowych, urzędach, Sejmie RP, mediach masowego przekazu



3. Zakaz kolportowania materiałów homo (LGBT) propagandy, która nawołuje do nienawiści, przemocy, zboczeń i zbrodni. Do przemyślenia ewentualny kolportaż wyłącznie dla dorosłych za okazaniem dowodu, a sama materiały zakryta czarną folią tak jak kioski robią z czasopismami pornograficznymi. Zakaz publicznego odczytu.



4. Rozdział homo (LGBT) propagandy od państwa jako fundament demokracji



5. Rezygnacja z wszelkich homo organizacji na życzenie listem poleconym, w tym zakaz nie tylko przetwarzania danych osobowych, ale także nakaz ich definitywnego usunięcia z wszelkiego rodzaju dokumentów



6. Zakaz homo (LGBT) deklaracji dzieciom aż do ukończenia 18 roku życia, kiedy samo będzie mogło podjąć decyzję



7. Zakaz uczestnictwa ideologów homo (LGBT) we wszelkich uroczystościach państwowych, zakaz ich wstępu do szkół, szpitali, urzędów w charakterze innym niż zwykły petent



8. Penalizacja mowy nienawiści ze względu na christofobię oraz wolność od homo (LGBT)



9. Wypowiedzenie umów międzynarodowych nakłaniających do homo (LGBT), a co za tym idzie odebranie zboczonym organizacjom dóbr, które te zagrabiły, bądź nabył po cenach nieadekwatnych rynkowo. Wystawienie rachunku-korekty do faktur za najem przez zboczone organizacje ziem i nieruchomości po rażąco zaniżonych cenach.



10. Opodatkowanie homodatów (datki na wszelkie zboczone organizacje)