Mocne! Krystyna Pawłowicz pyta, co odpowiedziałby Szczerba?

Mocny wpis poseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Krystyny Pawłowicz na temat zachowania posła PO Michała Szczerby. W zasadzie po przeczytaniu go powinien przeprosić za to, w jaki sposób potraktował jednego z policjantów zamieszczając w sieci jego zdjęcie wraz z danymi. Wątpliwe jednak niestety, czy treść wpisu Pawłowicz zdoła przemówić do rozsądku Szczerby.