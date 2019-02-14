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MOCNE! Jezuita o masturbacji 14.02.2019, 13:15
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MOCNE! Jezuita o masturbacji

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  • Polak Ateista Dumny Gej 14.2.19 13:33

    Wygląda na takiego, który sobie wali 3x dziennie i zlizuje sperme z brody

  • Mateusz Jegliński 14.2.19 13:38

    Polak Ateista Dumny Gej 14.2.19 13:33

    Wygląda na takiego, który sobie wali 3x dziennie i zlizuje sperme z brody
    Jak to się mówi: każdy sądzi po sobie.

  • 14.2.19 13:46

    Zboku D.Geju u ciebie to sperma w mózgu buzuje,jak takie bzdety piszesz.

  • Polak Ateista Dumny Gej 14.2.19 14:10

    Mateusz Jegliński
    Jak to się mówi: każdy sądzi po sobie.

    Pudło! Mam ciekawsze rzeczy do robienia z partnerem niż masturbacja, a sperme wolę zlizywać jego niż własną :P

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