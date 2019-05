Mocne! ,,GPC'': Pedofile w PO. Czy Sekielscy nakręcą film?

robaczek 24.5.19 9:36

oo ponownie po chrzescijansku podchodzimy do tematu. nadstawiamy drugi policzek.



czy was calkowicie popier.....? zero wyczucia. zachowujecie sie gorzej niz druga strona. ch



zwyczajnie sie nie odzywajcie. nic. tak bedzie najlepiej!



ja pier...! no nie wierze!!! jakim debilem trzeba byc zeby takie teraz art pisac? a wiem!

"polskim chrzescijaninem".