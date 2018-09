MOCNE! CHWDP, czyli: Chrystus Wam Daje Pokój. Rapujący kapelan podbija internet

Czy rap demoralizuje młodzież? Są osoby, które tak uważają. Wszak raperzy nie stronią od wulgaryzmów, niewybrednych tekstów dotyczących przemocy i seksu etc. Dużą zaletą tego gatunku muzyki jest jednak to, że w ten sposób łatwiej trafić do młodzieży. To, że rap dobrze sprawdza się w ewangelizacji, pokazuje chociażby przykład ks. Jakuba Bartczaka.

Jak się jednak okazuje, ks. Bartczak nie jest jedynym rapującym duchownym. Kapelan zakładu poprawczego, a także- jeden z najmłodszych egzorcystów w naszym kraju, ks. Adam Anuszkiewicz nagrał hip-hopowy utwór, który robi furorę w sieci.

"Miłość do Kościoła" to przeróbka kawałka Hemp Gru "Nienawiść do policji". Jak się okazuje, nawet obraźliwy zwrot CHWDP duchowny wykorzystuje jako dzieło ewangelizacji poprzez... inne rozwinięcie tego skrótu- jako: Chrystus Wam Daje Pokój. Ksiądz Anuszkiewicz tłumaczy, że chce w ten sposób "wsadzić kij w mrowisko".

"Mnie też boli całe zło świata, fakt, że czasami źle się dzieje w Kościele. Nie można jedną miara sądzić wszystkich. Trzeba docierać do ludzi, którzy są w potrzebie i potrzebują wiary i łaski. Widząc skutki zła w świecie jak ja teraz mam przemówić, że nadzieja, wiara i miłość przejdzie do ludzi? Skoro odcinamy ich od tego. Chcę wsadzić kij w mrowisko, aby to całe zło zmieniać w dobro"-stwierdził kapelan w rozmowie z Telewizją Republika.

yenn/Telewizja Republika, Fronda.pl