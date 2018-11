MOCNE! Brudziński pięknie odpowiada antysemitom

Opozycja i środowiska lewicowo-liberalne z uporem maniaka "żenią" Prawo i Sprawiedliwość ze skrajną prawicą i środowiskami ksenofobicznymi i antysemickimi. Jest to o tyle śmieszne, że w takim gronie zwolenników PiS-u raczej nie uświadczymy...

Polecam szczególnie tym "katolikom" na TT, którzy w swoich avatarach maja #bogoojczyżniane odezwy a co jakiś czas (zanim ich zbanuję) zaczepiają mnie prostackimi antysemickimi wpisami. https://t.co/5aNFohqRr2

Dlaczego? Osoby identyfikujące się z narodowcami lub innymi mocno prawicowymi ugrupowaniami czy ruchami nierzadko atakują PiS za... zbytnią uległość wobec Żydów, sympatię wobec Izraela. Ci najbardziej ekstremalni przedstawiciele tego rodzaju środowisk nazywają Polskę pod rządami PiS "państwem POLIN", Andrzeja Dudę- "Juda", Jarosława Kaczyńskiego- "Kalkstein". Z upodobaniem publikują w mediach społecznościowych grafiki atakujące wszystkich dotychczasowych prezydentów, w tym nieżyjącego już Lecha Kaczyńskiego za palenie świec hanukowych w Pałacu Prezydenckim czy wspólne fotografie z przedstawicielami państwa Izrael (co ciekawe, oszczędzają przy tym Wojciecha Jaruzelskiego). Nie wiadomo, na ile to prawdziwi użytkownicy Twittera czy Facebooka mający po prostu tak dziwne poglądy, a na ile... rosyjskie trolle. Wszak rosyjska propaganda i antysemityzm to dość dobrana para.